São Tomé e Príncipe aguarda resultados das presidenciais

Eleitores exercem o seu direito de voto para as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. São Tomé, 18 de julho de 2021. Mais de 123 mil eleitores são chamados hoje às urnas em São Tomé e Príncipe para escolher o próximo presidente da República, numas eleições a que concorreram um recorde de 19 candidatos.

São Tomé e Príncipe aguarda a publicação dos resultados das eleições presidenciais que tiveram lugar este domingo. O porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Victor Correia, garante que a divulgação dos dados será feita esta segunda-feira.

Ainda não são conhecidos dados referentes à taxa de abstenção.

Esta eleição presidencial decorreu num contexto de pandemia de covid-19, à entrada das mesas de voto os eleitores foram obrigados a desinfectar as mãos com gel alcoólico e só votou quem usou máscara de protecção facial.

Interrogados sobre o que esperam do novo chefe de Estado, os eleitores esperam que o próximo Presidente da República seja capaz de unir a nação, cooperando com o governo para o desenvolvimento do país.

Mais de 123 mil eleitores são-tomenses foram chamados às urnas este domingo,18 de Julho, para escolher o próximo chefe de Estado entre 19 candidatos, trata-se da eleição mais concorrida de sempre na história de São Tomé e Príncipe.

As eleições contam com quatro missões de observação: da União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Central, Estados Unidos da América e Japão.

