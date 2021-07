Segunda volta são-tomense contestada por Delfim Neves

Delfim Neves, candidato do PCD, às eleições presidenciais são-tomenses

O candidato Delfim Neves, o terceiro mais votado na primeira volta das presidenciais são-tomenses, fala em "fraude massiva" e garante que vais contestar os resultados. A segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe deve opor Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da Costa, segundo dados provisórios avançados pela Comissão Eleitoral Nacional.

Numa conferência de imprensa sem direito a perguntas dos jornalistas,o presidente da Comissão eleitoral nacional, Fernando Maquengo, apresentou os dados obtidos pelos 19 candidatos nas eleições presidenciais deste domingo.

De acordo com os dados provisórios anunciados esta tarde pelo Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maquengo, Carlos Vila Nova, candidato da Accão Democrática Independente-ADI - obteve 39,47% dos votos e vai disputar a segunda volta das presidenciais com Guilherme Posser Da Costa, candidato do MLSTP, que recebeu 20,75% dos votos.

Delfim Neves candidato do PCD foi o terceiro mais votado com 16,88 % dos votos. Delfim Neves deu uma conferência de imprensa e falou de fraude massiva e garantiu que vai contestar os resultados.

Ainda esta manhã, Carlos Vila Nova disse que os resultados não coincidem com os números que tinha o partido e que o davam como vencedor na primeira volta com mais de 50%.

Até ao momento a candidatura de Guilherme Posser Da Costa ainda não fez qualquer pronunciamento.

A segunda volta das eleições presidenciais ficou agendada para 8 de Agosto.

