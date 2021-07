Candidato agricultor são-tomense pede vaga de fundo para criar partido político

O candidato revelação, que ficou em quarto lugar na primeira volta das eleições presidenciais são-tomenses, recusa apoio aos candidatos na corrida.

Interrogado por Neidy Ribeiro, jornalista da RFI, Abel Bom Jesus mostra-se disponível para constituir um novo partido. Diz que está a trabalhar nesse sentido com vista às próximas legislativas, e promete ainda fazer pressão na Assembleia Nacional.

“Eu fiquei na quarta posição. (…) Os três partidos mais fortes do país, que estão a apoiar os candidatos, é que ficaram à minha frente. É sinal que estou no bom caminho, ou seja, que nós estamos no bom caminho porque estou a trabalhar com uma equipa. Estamos a lutar para mudar a situação de São Tomé e Príncipe.

Não confio em nenhum dos candidatos, sobretudo, os discursos sempre foram (…) de ruptura. Eles tiveram a oportunidade para fazer a diferença na vida do nosso povo e não o fizeram. Eu fui alguém (a quem) as políticas da ADI, na altura, (…) convenceram. Eu dei apoio político. Usei os meus recursos como empresário que sou para poder ajudar na campanha. Nunca pedi um tostão ao partido. O partido sabe disso.

- Pondera apresentar-se como candidatos às legislativas do próximo ano?

Nós estamos a organizar-nos. Nós vamos organizar-nos, mas ainda assim precisamos de sentir que realmente há mais pessoas que querem envolver-se nisso para podermos erguer esse movimento ou esse partido, (e depois) (…) concorrer (às) eleições legislativas.

- E esse partido já tem nome?

Ainda não tem nome porque é algo que está a ser trabalhado. O lugar onde devemos (…) fazer muita pressão é na Assembleia.”, Abel Bom Jesus em declarações a Neidy Ribeiro.

Abel Bom Jesus, 23/7/2021

