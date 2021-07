Presidenciais em São Tomé

Juízes denunciam funcionamento “anormal” do Tribunal Constitucional são-tomense

Um delegado de uma das mesas de voto segura boletins de voto para serem utilizados pelos eleitores nas eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. LUSA - NUNO VEIGA

Texto por: Teresa Xavier 2 min

Numa carta enviada ao Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, três juízes do Tribunal Constitucional contestam a recontagem de votos das presidenciais, ordenada por dois dos seus colegas, e pedem “a reposição do normal funcionamento” do Tribunal, depois de este ter feito sair dois acórdãos em sentido contrário sobre a eventual recontagem de votos.