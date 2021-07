Tribunal constitucional são-tomense ordena recontagem dos votos das presidenciais

A decisão de recontagem dos votos das presidenciais são-tomenses foi tomada por dois dos cinco juízes do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, Pascoal Daio e Hilário Garrido.

O acórdão do Tribunal Constitucional são-tomense surge na sequência dum recurso interposto pelo candidato Delfim Neves que ficou em terceiro lugar na primeira volta das eleições, realizadas a 18 de julho de 2021.

Delfim Neves, do Partido da Convergência Democrática, pedia ainda no seu recurso a nulidade das eleições alegando a existência de “irregularidades” e “fraudes com repercussões nos resultados eleitorais". No entanto, o tribunal não deu provimento ao pedido.

Delfim Neves, que é também Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé, acusa no documento a existência de 4497 votos a mais, “sem explicação e cuja origem se desconhece”.

A Comissão Eleitoral Nacional (CEN), de São Tomé e Príncipe, em comunicado, tinha já confirmado a existência de "um erro informático" que pode ter distorcidpo o resultado eleitoral das presidenciais. No entanto a CEN garante que o "erro" foi prontamente identificado e corrigido, não tendo impacto nos dois candidatos mais votados: Carlos Vila Nova, apoiado pela Ação Democrática Independente (na oposição), o candidato mais votado, com 39,47% (32.022 votos), e Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (no poder), com 20,75% (16.829 votos).

A CEN assegura ter feito a correção do sucedido e convocado os mandatários dos candidatos, que podiam fazer-se acompanhar dum especialista em informática a fim de esclarecer a situação.

A segunda volta das eleições presidenciais são-tomenses está marcada para dia 8 de agosto de 2021.

