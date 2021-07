São Tomé e Príncipe procura desfecho para eleição presidencial

Eleitores aguardam à entrada de uma das assembleias de voto para exercerem o seu direito de voto para as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. São Tomé,no dia 18 de julho de 2021. A eleição presidencial são-tomense procura um desfecho perante a exigência de recontagem dos votos reclamada por um dos candidatos, Delfim Neves, eliminado na primeira volta do escrutínio.

Em São Tomé e Príncipe persiste o contencioso eleitoral.O Tribunal Constitucional insiste na recontagem integral dos votos das presidenciais de 18 de Julho e o Presidente da República encetou contactos para a solução do problema.

O processo pós-eleitoral em São Tomé e Príncipe está actualmente num frenesim, cujo desfecho é expectante.

Os três juízes que não subscreveram o acórdão do Tribunal Constitucional, que determinou a recontagem dos votos, foram recebidos, no dia 28 de Julho de 2021 pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, com a finalidade de se encontrar uma saída airosa para este contencioso eleitoral.

Evaristo Carvalho auscultou os referidos juízes, de forma a conhecer os seus pontos de vista. O Chefe de Estado são-tomense já endereçou uma carta ao Conselho Superior de Magistratura, exigindo a reposição do normal funcionamento do Tribunal Constitucional.

Sendo o Conselho Superior de Magistratura, um órgão de gestão e disciplina de magistratura judicial, Evaristo Carvalho, entende que a referida estrutura pode contribuir para solucionar o actual impasse eleitoral.

O Tribunal Constitucional numa carta assinada pelo seu Presidente, Pascoal Daio, exige à Comissão Eleitoral Nacional que cumpra na íntegra o que está exarado no acórdão ou seja para para que se proceda à recontagem integral dos votos da eleição presidencial de 18 de Julho.

