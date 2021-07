São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe em busca de consenso perante impasse eleitoral

O Preidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho afirmou no dia 29 de Julho de 2021, que vai recorrer a sua influência de primeira magistrado do país, de forma a ajudar a pôr termo a primeira grande crise pós-eleitoral enfrentada desde que o arquipélago-República africano adoptou constitucionalmente o pluralismo político em 1990. © Cortesia do Téla Nón

Texto por: Maximino Carlos 4 min

Em São Tomé e Príncipe prosseguem as negociações entre os protaganistas e as instituições, para sair do impasse eleitoral em que se encontra o país depois das presidenciais de 18 de julho. O chefe de Estado Evaristo Carvalho preside a reunião com vista à um desfecho .