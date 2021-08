Parlamento são-tomense adia um dia sessão plenária

A decisão resultou da conferência de líderes parlamentares que esteve reunida na última terça-feira. O adiamento, deveu-se à alteração da agenda do plenário, nomeadamente, à introdução de alguns projectos de resolução.

Publicidade Continuar a ler

Os deputados são-tomenses vão votar, esta sexta-feira, o projeto que fixa de forma excepcional a data do segundo sufrágio das eleições presidenciais.

Desenha-se um consenso para a sua realização no dia 29 de Agosto, data proposta pela Comissão Eleitoral Nacional.

Entretanto, foi rejeitada a proposta do partido ADI, maior partido da oposição, para o prolongamento do mandato do Presidente da República.

Constitucionalmente o Presidente da República cessa o seu mandato no dia 03 de Setembro com a posse do Presidente eleito, por isso, pretende-se encontrar uma alternativa.

Não havendo um consenso, caberá ao parlamento analisar a questão da vacatura do poder presidencial.

Oiça aqui a correspondência de Maximino Carlos em São Tomé:

Correspodência São Tomé e Príncipe

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro