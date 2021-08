São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: mantem-se impasse em torno da data da segunda volta das presidenciais

Parlamento são-tomense Liliana Henriques / RFI

Texto por: Maximino Carlos 1 min

A comissão permanente do parlamento são-tomense deve reunir-se na segunda-feira para analisar a data da segunda volta das eleições presidenciais, supostamente a 29 de agosto. Entretanto, o primeiro-ministro encontrou-se hoje com os partidos com assento parlamentar.