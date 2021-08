Governo são-tomense vai investigar “alegada tentativa de subversão da ordem constitucional”

Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro anunciou que o seu governo está a investigar uma “alegada tentativa de subversão da ordem constitucional”. Jorge Bom Jesus pediu a exoneração do titular da pasta da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sousa, e disse que vai assumir “interinamente" a pasta.

O governo vai inquirir a suposta “tentativa de subversão da ordem constitucional” em São Tomé e Príncipe de forma apurar eventuais responsabilidades. A informação foi avançada, esta sexta-feira, pelo primeiro-ministro. Jorge Bom Jesus revelou que os serviços de informação e segurança do Estado têm acompanhado de perto algumas movimentações e vão investigar rumores sobre uma "alegada tentativa de alteração da ordem constitucional”.

Numa comunicação ao país, Jorge Bom Jesus pediu a exoneração do ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sousa, e disse que vai interinamente exercer o cargo até a nomeação do novo titular.

Entretanto, em conferência de imprensa, o presidente do Parlamento, Delfim Neves, justificou o adiamento por duas vezes da plenária da assembleia, referindo que a comissão permanente vai reunir na próxima terça-feira para analisar vários assuntos, entre os quais, o agendamento da segunda volta das presidenciais.

Delfim Neves disse que a Constituição do país não prevê a prorrogação do mandato do chefe de Estado, que termina a 3 de Setembro, e afirmou que só então se pronuncia sobre a decisão de assumir a função interinamente.

O partido ADI acusou Delfim Neves de orquestrar um golpe para se autoproclamar Presidente interino de São Tomé e Príncipe.

Supostamente a segunda volta das eleições presidenciais entre os candidatos Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da Costa deveria realizar-se no dia 29 de Agosto.

