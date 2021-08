São Tomé e Príncipe: 2.ª volta das eleições presidenciais marcada para 5 de setembro

A segunda volta das eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe vai realizar-se a 5 de setembro, de acordo com uma "lei excecional" aprovada hoje pelo parlamento são-tomense. Carlos Vila Nova, da ADI e Guilherme Posser da Costa, das hostes do MLSTP-PSD disputam a segunda volta.

A lei foi aprovada com 28 votos dos partidos no poder, sendo que 23 votos favoráveis advieram do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP/PSD) e 5 dos partidos que sustentam o governo de Jorge Bom Jesus (a coligação PCD/MDFM/UDD).

Por sua vez, votaram contra esta data 23 membros do partido ADI e 1 de um deputado do Movimento Cidadão Cauê. O processo contou ainda com uma abstenção de um deputado da ADI e vice-presidente da Assembleia Nacional, Levy Nazaré. O resultado da votação foi anunciado pelo próprio Presidente do parlamento, Delfim Neves.

A referida proposta vai agora ser submetida ao Presidente da República para efeitos de promulgação e publicação no Diário da República.

De salientar que a primeira volta realizou-se a 18 de julho, mas acabou por existir um imbróglio eleitoral que atrasou todo o processo, uma vez que Delfim Neves, terceiro candidato mais votado na primeira volta de 18 de julho, pediu a recontagem integral dos votos.

Apesar deste pedido, o Tribunal Constitucional decidiu não avançar com esta recontagem e "desbloqueou" o processo eleitoral.

Os deputados aprovaram também hoje o acordo de mobilidade na CPLP. Com esta aprovação, São Tomé e Príncipe tornou-se no segundo estado a ratificar este documento. Para entrar em vigor o acordo terá que ser ratificado por 3 estados membros. Portugal prometeu ratificá-lo em Setembro.

