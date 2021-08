Eleições em São Tomé e Príncipe: candidatos terminam campanha daqui a 4 dias

Em São Tomé e Príncipe, faltam quatro dias para terminar a campanha da segunda volta das presidenciais previstas para 05 de Setembro.

Publicidade Continuar a ler

A Comissão eleitoral está a concluir a formação dos membros das mesas nos círculos eleitorais do território nacional e da diáspora.

Já na fase final da campanha, os candidatos desdobram-se nos contactos com os eleitores na caça aos votos.

No recente termo de compromisso de ética eleitoral, assinado pelos dois candidatos, Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da Costa, ambos se comprometem a aceitar os resultados eleitorais e interpor as reclamações ou recursos pela via consagrada nas leis da república.

Carlos Vila Nova, apoiado pelo partido ADI, afirma que a sua mensagem tem sido bem recebida pelos eleitores e apela aos mesmos para afluirem às urnas no dia cinco de Setembro.

"As mensagens são relativas, sobretudo, às funções que o candidato ao ser eleito vai desempenhar, ou seja, o Presidente da República. Nós tentámos esclarecer, tirar dúvidas, passar uma mensagem de paz e alegria e ela continua a ser feita. As pessoas continuem a reagir muito bem", revelou o candidato da ADI.

Por sua vez, Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo MLSTP-PSD, tem estado a percorrer os distritos da ilha de São Tomé e a Região Autónoma do Príncipe, transmitindo a mensagem de paz e tranquilidade.

“No dia em que me tornar e vou tornar-me Presidente da República de São Tomé e Príncipe, serei presidente de todos. Não aceitarei exclusão de ninguém”, defendeu Guilherme Posser da Costa.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro