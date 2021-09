São Tomé e Príncipe: Fraca afluência nas primeiras horas de votação

Uma eleitora desinfeta as mãos momentos antes de exercer o seu direito de voto para as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe.

A duas horas do encerramento das mesas de voto, a afluência às urnas é inferior à registada na primeira volta, garantiu à RFI, o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé.

Vitor Correia disse ainda que a meteorologia não está a ajudar este dia de votação. A forte precipitação que atingiu a capital ao início da tarde poderá estar a afastar as pessoas das assembleias de voto.

Ainda assim, o porta-voz da Comissão Eleitoral afirma que o processo eleitoral está a decorrer com normalidade em todo o país, com exceção de uma mesa na localidade canavial, no distrito de Lobata, onde o processo foi boicotado pela população, que reclama melhores infraestruturas rodoviárias e electricidade.

Conforme a RFI acompanhou no terreno, as primeiras horas da manhã deste domingo ficaram marcadas pela fraca afluência às urnas. Na Escola da Fundação não existiam filas de espera, uma situação que na opinião dos eleitores se deve ao desgaste do processo eleitoral.

“Talvez essa demora tenha provocado um pouco de desgaste nas pessoas que estão um pouco cansadas”, admite Admilson Teixeira.

A situação repetiu-se no Instituto de Educação e Comunicação de São Tomé e Príncipe onde votaram os dois candidatos. Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da Costa mostraram-se preocupados com a abstenção e lançaram um apelo à população para ir votar. Na primeira volta das eleições presidenciais, a abstenção rondou os 31,6%.

Recorde-se que os são tomenses podem votar até às dezessete horais locais e aqueles que estiveram nas filas a essa hora vão receber uma senha para poderem exercer o direito de voto, garantiu à RFI um membro da Comissão Eleitoral Nacional.

A segunda volta das eleições presidenciais conta com cinco missões de observação: União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Central, Estados Unidos da América, Índia e Japão.

Mais de 123 mil eleitores estão inscritos nos cadernos eleitorais, sendo 108.609 residentes em São Tomé e Príncipe e 14.693 nos 10 países onde se realizou o recenseamento eleitoral este ano.

