São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Jorge Bom Jesus deseja eleições presidenciais em clima de paz

Palácio Presidencial, São Tomé. © Neidy Ribeiro

Texto por: Maximino Carlos 2 min

Em São Tomé e Príncipe as urnas encerram às 17 horas locais nesta segunda volta das presidenciais que tem como protagonistas Carlos Vila Nova, apoiado pelo ADI na oposição e Guilherme Posser da Costa com o suporte do MLSTP-PSD que lidera a nova maioria no poder.