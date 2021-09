Presidente do Tribunal de Contas quer “nova era” em São Tomé e Príncipe

São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe. AFP - RUTH MCDOWALL

Texto por: Maximino Carlos 2 min

Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal de Contas vai retomar o julgamento de responsabilização dos titulares dos cargos públicos. Esta é uma aposta do novo presidente do referido órgão, Artur Vera Cruz, empossado recentemente no cargo, e que anunciou uma “nova era” na instituição, com objetivo de ressarcir o Estado dos danos ao erário público pelos gestores estatais.