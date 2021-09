São Tomé e Príncipe

Ministro das finanças de São Tomé e Príncipe apresentou a sua demissão

Osvaldo Vaz, vice-presidente do MLSTP-PSD no poder em São Tomé e Príncipe e ministro demissionário das finanças. © Nuno Veiga / Lusa

Texto por: Maximino Carlos 3 min

O ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul de São Tomé e Príncipe, Osvaldo Vaz, uma das principais vozes do MLSTP-PSD no poder e terceira figura na hierarquia do governo são-tomense, apresentou a demissão do cargo ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus que, segundo fontes do executivo, aceitou esta decisão.