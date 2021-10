Tomada de posse de Carlos Vila Nova, o novo Presidente de São Tomé e Príncipe

Tomou posse este sábado o novo presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, eleito na segunda volta das presidenciais, no passado dia 5 de Setembro com pouco mais de 57% dos votos. Deslocaram-se para esta investidura vários responsáveis regionais, assim como os presidentes de Portugal e da Guiné-Bissau bem como o vice-presidente de Angola.

A posse de Carlos Vila Nova como quinto Presidente da República da era multipartidária, abre um novo caminho para a nova era de políticos são-tomenses, após a era da geração de Malabo que lutou pela independência do país.

Muita expectativa está à volta dos próximos cinco anos de mandato de Vila Nova que começam este sábado 2 de Outubro.

Carlos Vila Nova terá enormes desafios, um dos quais passando pela pacificação do país que caminha para uma bipolarização centrada no MLSTP-PSD, partido da independência e da ADI que emerge da mudança democrática a partir de 1991 com a realização das primeiras eleições democráticas.

Outro desafio de Vila Nova será o de criar um bom clima de coabitação política entre o poder presidencial e o executivo, constituído por quatro forças políticas.

Ainda antes da tomada de posse, esta sexta-feira, o Presidente que cessa funções, Evaristo Carvalho, esteve reunido com o seu sucessor a quem recomendou sucessor "diálogo e abertura". No mesmo sentido, ao desejar sucesso ao novo presidente são-tomense, o representante do secretário-geral da ONU para a África Central, François Fall expressou a esperança que ele “acrescente à fundação que foi posta em prática pelos seus antecessores”, e mesmo “um pouco mais para que São Tomé possa experimentar os símbolos da prosperidade”. O alto representante da ONU não deixou igualmente de prestar homenagem à “sabedoria com que Evaristo Carvalho conduziu o seu mandato".

De referir que dois Presidentes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, e Umaro Sissoco Embalo, da Guiné-Bissau, vieram a São Tomé transmitir uma mensagem de solidariedade de relacionamento. Angola, um dos parceiros estratégicos de São Tomé e Príncipe, através do seu vice-presidente Bornito de Sousa, também fez o mesmo, sem descurar os outros vizinhos do arquipélago, nomeadamente a Guiné Equatorial e o Gabão.

