São Tomé e Príncipe aspira a normalização de vida política com novo presidente

Com em pano de fundo a vontade de normalização da vida política, o novo Presidente de São Tomé e Príncipe realçou que será o presidente de todos os são-tomenses, independemente do sentido de voto de cada um.

Em São Tomé e Príncipe, todos os actores políticos convergem na necessidade de pacificar o país com a posse do novo Presidente da República, Carlos Vila Nova, que decorreu sábado. Em 2022, serão realizadas eleições legislativas, autárquicas e regionais, por isso, a classe política considera que é preciso curar algumas feridas. O nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Maximino Carlos tem mais informação.

Delfim Neves, Presidente do Parlamento são-tomense, que foi candidato nas últimas eleições presidenciais, deixou alguns conselhos ao novo Chefe de Estado, Carlos Vila Nova, apelando para o aprofundamento do diálogo e compreensão apesar das diferenças políticas.

O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, também Presidente do MLSTP-PSD, maior força política da actual coligação no poder, defende que é preciso o envolvimento de todos para se alcançar a paz e o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.

Fradique de Menezes, antigo Presidente da República, realçou que a tomada de posse do actual Chefe de Estado, abre perspectivas para uma nova era política no arquipélago-República de São Tomé e Príncipe.

A 2 de Outubro de 2021, primeiro dia do seu mandato, o novo chefe de Estado, Carlos Vila Nova sublinhou que a partir de agora ele vai ser o Presidente de todos os são-tomenses, independentemente do sentido do voto de cada um.

A classe política de São Tomé e Príncipe foi apelada a encetar um novo capítulo na história do país, no qual a primazia deve ser dada à normalização da convivência entre os protagonistas políticos.

