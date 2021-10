São Tomé e Príncipe

São Tomé: Justiça investiga casos de falsificação de documentos

Palácio Presidencial, São Tomé. © RFI

Maximino Carlos

O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, reuniu-se esta quarta-feira com o Procurador-Geral da República, Kelve Nobre Carvalho. No final do encontro, o PGR revelou que existe no país um conjunto de casos de falsificação de documentos cujos processos serão remetidos ao tribunal.