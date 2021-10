Passageiros de voo com incidente voam noutro avião a partir de São Tomé para Lisboa

O avião da STP Airways com destino a Lisboa vai partir hoje da ilha de São Tomé.

Na manhã de sábado mais de 200 passageiros que seguiam a bordo de um avião fretado pela STP Airways, companhia de bandeira de São Tomé e Principe, tiveram um tremendo susto com uma avaria detectada na aeronave que estava a efectuar a ligação São Tomé-Lisboa. Os passageiros seguem neste domingo à tarde noutro avião até Lisboa.

Uma avaria num dos motores obrigou os pilotos a fazerem uma aterragem brusca que todavia não causou qualquer lesão fisica aos passageiros ou à tripulação. Um inquérito está em curso para apurar as reais causas do sucedido e o avião deve sair de São Tomé e Príncipe a meio da tarde, segundo fonte da Euro Atlantic, que operava o voo pela STP Airways.

O Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) de São Tomé e Príncipe esclareceu numa nota enviada à comunicação social que depois de ter descolado do aeroporto internacional são-tomense, os pilotos identificaram “um ruído estranho no motor 2, motivo pelo qual tomaram a rota para a cidade de Libreville (Gabão), de modo a fazerem uma avaliação da situação em voo, o que culminou com a decisão de desligar o referido motor”.

Com peso em excesso, a tripulação acabou por decidir pelo processo de queima de combustível com o fim de alcançar o peso apropriado para permitir uma aterragem em segurança.

O INAC esclareceu ainda que é falsa a informação de que houve recusa por parte de aterragem do avião em Libreville. Pedro Araújo, piloto do avião disse que os pilotos da Euro Atlantic, estão preparados para lidar com esta situação embora reconheça que não foi fácil proceder à aterragem.

O governo, através do ministro das Infraestruturas, Osvaldo Abreu, homenageou este Domingo a tripulação por salvar a vida dos mais de 200 passageiros que se encontravam no interior do avião.

