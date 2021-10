Carlos Vila Nova/Visita Escócia

COP26: São Tomé e Príncipe apresenta experiência na protecção do espaço marítimo

Áudio 01:35

O Presidente eleito, Carlos Vila Nova, durante uma entrevista à Agência Lusa, após vencer as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. São Tomé, 07 de setembro de 2021. LUSA - NUNO VEIGA

Texto por: Maximino Carlos 2 min

Na cimeira sobre as alterações climáticas, que começa no fim de semana na Escócia, São Tomé e Príncipe vai apresentar a sua experiência como um Estado insular na protecção do seu espaço marítimo e da sua biodiversidade. A delegação são-tomense é chefiada pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova.