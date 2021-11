São Tomé e Príncipe/ relações internacionais

SãoTomé e Príncipe em exercicios para melhorar segurança em Golfo de Guiné

São omé e Príncipe participa até dia 6 de Novembro de 2021 em exercícios navais conjuntos para melhorar segurança no Golfo da Guiné. Os exercícios são coordenados pela marinha francesa. LUSA - ESTELA SILVA

Texto por: Maximino Carlos 1 min

Nos próximos dias, São Tomé e Príncipe será palco de exercício internacional naval e aéreo denominado "GRAND AFRICAN NEMO 2021”, promovido pela marinha francesa. O objectivo é melhorar a capacidade dos países do Golfo da Guiné no combate a acções terroristas no citada região. Nos últimos tempos acções terroristas têm aumentado no Golfo da Guiné , sobretudo o tráfico de drogas.