São Tomé: ANP, Galp e Shell prestam esclarecimentos sobre 1° furo no bloco 6

Plataforma de exploração de petróleo. © imagem de ilustração

Maximino Carlos

Na sequência do anúncio na sexta-feira pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) e pelas petrolíferas, Galp e Shell que vai ser realizada a primeira perfuração de petróleo em São Tomé e Príncipe no decurso do primeiro trimestre de 2022 no bloco 6 da Zona Económica e Exclusiva do país, as três entidades envolvidas no processo têm estado a organizar sessões de esclarecimento para dissipar dúvidas.