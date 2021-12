São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Greve nas urgências do Hospital Ayres de Menezes

Greve nas urgências do Hospital Ayres de Menezes. © Telanon

Mantém-se a paralisação de atendimento dos utentes no banco de urgência do Hospital Ayres de Menezes. O Governo e o sindicato dos profissionais estão em negociações para o levantamento da paralisação. Recentemente o Governo e o sindicato de profissionais de saúde assinaram um memorando que estabelece melhorias no banco de urgência do Hospital Ayres de Menezes.