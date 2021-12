CPLP: Acordo de mobilidade entra em vigor a 1 de Janeiro

O primeiro-ministro português visitou São Tomé e Príncipe neste domingo. António Costa frisou a importância da entrada em vigor a 1 de Janeiro do Acordo de mobilidade no seio da CPLP, Comunidade dos países de língua portuguesa.

António Costa avistou-se com as autoridades são-tomenses numa visita assente na cooperação bilateral, em foco da saúde e da defesa, nomeadamente.

O governante luso veio ao arquipélago equatorial um ano após o adiamento de missão idêntica.

E isto por António Costa, em 2020, nesta mesma altura, ter ficado em confinamento devido a ter sido caso contacto do presidente francês. Emmanuel Macron tinha sido diagnosticado com Covid nesse momento, em Paris, e Costa tinha sido das pessoas que tinham estado com o governante gaulês.

O primeiro-ministro português visitou o navio patrulha Zaire, da Marinha lusa, que se encontra desde 2018 em missão no arquipélago equatorial, no âmbito de um acordo bilateral.

Costa visitou também o Hospital Central de São Tomé que beneficia do programa da cooperação portuguesa Saúde para Todos, activo desde 1988, um dos mais importantes de Lisboa.

O primeiro-ministro português vincou o facto de, tanto Portugal como São Tomé e Príncipe, constarem dos três primeiros países da CPLP, Comunidade dos países de língua portuguesa, a terem ratificado o Acordo de mobilidade.

Um dispositivo que, assim, passa a vigorar a partir de 1 de Janeiro.

Em declarações colhidas pela agência noticiosa Lusa António Costa afirmou que "Estamos a eliminar uma barreira que as nossas populações não percebem, não aceitam e que nenhum de nós tem interesse em continuar a manter".

O chefe do executivo de Lisboa defendeu, ainda, que as fronteiras entre os diferentes Estados membros da comunidade lusófona têm de ser "espaços de circulação, como se circula através da língua, da literatura, das ideias e dos contactos políticos ou económicos", enfatizando o facto de que tal seria o melhor legado a deixar às gerações futuras.

António Costa, primeiro-ministro português, 20/12/2021, registo da agência Lusa

