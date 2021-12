Natal em São Tomé e Príncipe ensombrado pelo espectro da pandemia

Pelo segundo ano consecutivo São Tomé e Príncipe, à semelhança do resto do mundo, vai celebrar a noite de Natal em contexto de pandemia.

O espectro da pandemia da covid-19 associada à crise financeira, dominam as festividades de final de ano em São Tomé e Príncipe. "Há pessoas que estão a passar muito mal, sinto muito por essas pessoas também", lamenta um habitante da capital.

Apesar das dificuldades o mercado está abastecido de víveres para que cada família passe um Natal alegre."Passar com saúde, paz, tranquilidade, numa boa! Se calhar há pessoas que desejariam passar melhor. Talvez por causa do sistema financeiro não conseguem passar melhor! Tem de se passar na medida do possível" são os votos de uma são-tomense.

Com uma população maioritariamente católica, a afluência à igreja é notável neste período. Entretanto o bispo da diocese de São Tomé e Príncipe, D. Manuel António, definiu o sentido do Natal para os são-tomenses. "A missa da noite do dia 24 para o dia 25 habitualmente tem sempre muita participação", declarou o sacerdote.

A celebração da quadra festiva acontece numa altura em que o país acaba ontem de aprovar definitivamente o seu orçamento geral para 2022. Avaliado em 158 milhões de Euros, o orçamento dá prioridade às infra-estruturas, à saúde e à educação. O arquipélago tem vindo a sofrer as consequências da crise provocada pela pandemia. Segundo dados oficiais, o país registava em 2019 um PIB per capita de 1.980 Dólares, no ano seguinte apenas registou 1.910.

