São Tomé e Príncipe marca presença na Exposição Universal do Dubai

São Tomé e Príncipe está a marcar presença na Exposição Universal do Dubai, que decorre até 31 de Março do próximo ano.

Decorre até 31 de Março do próximo ano a Exposição Universal Dubai 2020. O evento só arrancou em Outubro deste ano devido à pandemia e conta com quase 200 países representados, incluindo São Tomé e Príncipe.

Dilson Carvalho, comissário do pavilhão do arquipélago equatorial, assume a sua satisfação com o desenrolar do evento, em relação aos objectivos definidos, com o país a 17 de Janeiro a assinalar o seu dia nacional no evento.

"São Tomé e Príncipe apresentou um tema, o qual deveria ser o espelho, a imagem do país que é a harmonia ecológica entre a natureza e a sociedade. Definimos os quatro objectivos. Um deles é mostrar as potencialidades ecológicas do país e o segundo objectivo é promover São Tomé e Prínicipe, enquanto destino turístico de natureza, com impacto positivo no desenvolvimento local", começou por explicar.

Depois, o responsável falou sobre os restantes objectivos delineados pelo país: "Depois o terceiro objectivo que é: 'uma vez que estamos cá, então promovermos o país numa perspectiva de captarmos algum investimento'. É um grande desafio. E o quarto objectivo é estabelecer contactos com o empresariado são-tomense e o empresariado local ou regional".

"Numa perspectiva da montra expositiva, conseguimos colocar todos os nossos produtos cá e, portanto, esse objectivo já está cumprido. Os outros objectivos, estamos a trabalhar para que no dia 17, dia nacional, São Tomé e Príncipe, a partir deste dia, tenha algumas conferência para que possamos então fazer cumprir os outros dois objectivos", rematou, relativamente à persecução dos objectivos delineados para este evento.



Dilson Carvalho, comissário do pavilhão são-tomense na Exposição Universal Dubai 2020

Dilson Carvalho, comissário do pavilhão do arquipélago equatorial, deu-nos ainda conta da forma como foi organizado o recinto e o seu calendário de actividades.

"Essas potencialidades são vistas na montra expositiva de São Tomé e Príncipe, no pavilhão, através das imagens, diversas imagens das nossas potencialidades naturais, históricas e culturais. Nós também apresentámos uma montra expositiva da diversidade dos produtos alimentares biologicamente transformados, como, por exemplo, o cacau, o café e o chocolate. Estes produtos, tanto para venda como para exposição, encontram-se no nosso pavilhão", explicou.

Por seu turno, conforme nos explicou o comissário do pavilhão vão existir um conjunto de actividades para promover São Tomé e Príncipe no Dubai.

"Nós definimos um conjunto de conferências para mostrarmos esta particularidades entre as empresas locais do Dubai e as empresas nacionais de São Tomé e Príncipe, neste caso para permitir que possamos engajar investimentos e definimos também, através do encontro que protagonizámos com a nossa câmara do comércio de São Tomé para participar nestas conferências e estabelecer contactos com as empresas que nós vamos convidar cá", rematou.



Dilson Carvalho, comissário do pavilhão de São Tomé e Príncipe na Exposição Universal do Dubai - 2

