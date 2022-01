Chuvas/São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: governo mobiliza recursos financeiros após chuvas

Primeiro ministro de S. Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus Facebook MLSTP PSD

Texto por: Maximino Carlos 1 min

O governo de São Tomé e Príncipe já tem o parecer preliminar do orçamento para a reabilitação das infraestruturas danificadas pelas recentes enxurradas. As verbas sairão do tesouro público com a ajuda dos parceiros bilaterais e multilaterais do país.