Covid 19: São Tomé e Príncipe regressa ao estado de calamidade

São Tomé. Imagem de arquivo. AFP - RUTH MCDOWALL

Texto por: Maximino Carlos 1 min

Face ao aumento do número de casos positivos da Covid 19, o governo volta a decretar o estado de calamidade em São Tomé e Príncipe. A medida vigorará até 30 de janeiro e será actualizada em função do evoluir da doença no país.