São Tomé e Príncipe: Carlos Vila Nova promulga Orçamento Geral do Estado para 2022

Carlos Manuel Vila Nova, presidente de São Tomé e Príncipe. REUTERS - HANNAH MCKAY

Texto por: Maximino Carlos

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, promulgou ontem o Orçamento Geral do Estado para 2022, depois de os deputados terem integrado na nova versão do documento as alterações propostas pelo chefe de Estado. O OGE está avaliado em 158 milhões de euros, com prioridade nos sectores das infraestruturas, saúde e educação.