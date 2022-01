Ilha do Príncipe entre as atracções turísticas colocadas em relevo na Expo-Dubai

Esta segunda-feira comemora-se o dia de São Tomé e Príncipe na Expo-Dubai, uma jornada especial presidida pelo ministro são-tomense do turismo e cultura, Aerton do Rosário em substituição do chefe do governo, Jorge Bom Jesus que cancelou na semana passada a sua presença devido ao agravamento da pandemia e a necessidade de gerir as consequências das cheias que fustigaram o país no final de 2021.

A comemoração do dia de São Tomé e Príncipe na Exposição universal do Dubai nesta segunda-feira coincide com o aniversário da descoberta da ilha do Príncipe, no dia 17 de Janeiro de 1471 pelos navegadores portugueses João de Santarém e Pêro Escobar. Uma ocasião para a atractividade turística da ilha ser posta em relevo, entre outros pontos de interesse, no âmbito da Expo-Dubai.

Apesar da sua reconhecida beleza natural, a ilha do Príncipe sendo inclusivamente considerada pela Unesco como sendo "reserva da biosfera mundial", esta última sofre ainda a dupla insularidade e debate-se com inúmeros problemas agravados pela pandemia da covid-19.

Se a nível nacional, o arquipélago viu o fluxo turístico passar de 35 mil visitantes em 2019 para apenas 15 mil em 2021, a ilha do Príncipe foi particularmente fustigada pela diminuição do turismo devido à pandemia. Uma situação lamentada pelo Presidente do parlamento são-tomense, Delfim Neves. "Os cidadãos residentes no Príncipe sofrem ainda mais com as consequências desse mal, dada a dupla insularidade", considerou o parlamentar.

Neste âmbito, Filipe Nascimento, Presidente do governo regional, fez um apelo para que seja resolvida nos próximos tempos e com maior consolidação a ligação entre o Príncipe e a ilha de São Tomé, por via marítima ou aérea, este responsável preconizando que "qualquer que seja o governo nacional que esteja no poder", haja "a definição de uma política de transporte que ajude os agentes económicos na resolução dos seus problemas independentemente da localização dos mesmos".

