Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe demite-se

Após uma semana de críticas por parte dos profissionais de sáude de São Tomé e Princípe, o ministro do sector, Edgar Neves, demitiu-se das suas funções. O agora ex-ministro tinha acusado os profissionais de saúde de desviarem medicamentos dos hospitais, justificando assim a sua falta.

É irreversível, Edgar Neves demitiu-se do cargo de ministro da Saúde, o seu pedido de demissão foi formalizado ao primeiro-ministro e chefe do Governo, Jorge Bom Jesus, na passada quinta-feira.

"Decidi e apresentei o meu pedido de demissão na passa quinta-feira, no dia 20 de Janeiro, a sua excelência, primeiro-ministro e chefe de Governo", anunciou Edgar Neves.

O pedido de demissão surge depois de declarações do sindicato de profissionais de saúde e da Ordem dos Médicos, relativamente ao funcionamento do sector da saúde, onde apontaram como os meios e oganização dos hospitais no país

Edgar Neves disse que é hora de passar o testemunho a outra pessoa e referiu que a sua decisão é madura e estruturada.

"É hora de passar o testemunho a outros que possam ter melhores ideias e mais meios financeiros para melhor o sistema e o serviço nacional de Saúde", disse o agora ex-ministro.

Perante críticas devido à falta de medicamentos no país, Edgar Neves acusou os profissionais de saúde de desviarem os medicamentos dos hospitais públicos, acusando-os também de negligência e incompetência.

Na sexta-feira, a Ordem dos Médicos são-tomense solidarizou-se com as exigências dos sindicatos de saúde "para obtenção de melhores condições de trabalho" e lamentou as reações do ministro da Saúde que afirmaram esconder uma "incapacidade" de apresentar uma "solução ao problema” do sector no país.

