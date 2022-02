Novos membros do governo são-tomense entram em função

Novos membros do governo são-tomense.

Em São Tomé e Príncipe, entraram esta manhã em funções os novos membros do governo, após remodelação consumada na tarde desta terça-feira, 1 de Fevereiro, com a cerimónia de tomada de posse presidida pelo chefe de Estado São-Tomense, Carlos Vila Nova.

Publicidade Continuar a ler

O Presidente de São Tomé e Príncipe deu posse aos novos membros do executivo, com destaque para o antigo líder do MLSTP-PSD, Jorge Amado, que tomou posse como ministro da Defesa Nacional Ordem Interna, substituindo assim o antigo ministro da Defesa, Óscar Sousa, que saiu do governo em Agosto de 2021.

Outro destaque é a médica e antiga deputada, Filomena Monteiro, que assume o cargo de ministra da Saúde, ocupando o lugar deixado por Edgar Neves. O antigo responsável pela pasta da Saúde tinha pedido a sua demissão na sequência de uma divergência com sindicato dos profissionais de saúde, que reivindicam condições de trabalho e falta de medicamentos no principal hospital do arquipélago.

Outra nomeação foi a do novo secretário de Estado das Obras Públicas e Ambiente, entregue a Ernestino da Costa Gomes, em substituição de Eugénio do Nascimento.

Esta remodelação que visa nova dinâmica ao governo, tal como sublinhou o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus.

"Esta espécie de sangue novo com a injecção de novos elementos, com mais fôlego, é para imprimir uma nova dinâmica nesta recta final de governação. É tudo o que podemos prometer", afirmou o chefe de governo São-tomense.

Cilcio Santos, actual ministro dos Assuntos Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralização, passa a ficar com a pasta da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos, que era ocupada por Ivete Lima Correia, afastada do Governo.

Nesta remodelação, o actual ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias, Wuando Castro, passa a acumular a pasta dos Assuntos Parlamentares, mas deixa Comunicação Social, para Adelino Lucas, o actual Secretario de Estado para Comunicação Social.

Os novos membros do governo tomaram posse esta quarta-feira no Palácio do Povo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro