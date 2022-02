Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe tem dívida de 400 mil euros.

O Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves revelou a existência de uma dívida de cerca de 400 mil Euros que a Comissão Eleitoral Nacional tem para com entidades e pessoas que prestaram serviços nas últimas eleições presidenciais realizadas em Agosto de 2021.

O presidente da Assembleia Nacional, Parlamento são-tomense, Delfim Neves fez esta revelação na última sessão parlamentar em resposta a uma preocupação levantada pelo Partido ADI, principal força na oposição dando conta de um eventual atraso quanto aos preparativos para as próximas eleições legislativas e regional que devem acontecer em Outubro deste ano.

Além de negar qualquer atraso nos preparativos, o Presidente do Parlamento, explicou que a dívida 400 mil Euros condiciona a nomeação de uma nova Comissão Eleitoral para as próximas eleições, uma vez que impede a conclusão do relatório de contas de 2021.

Delfim Neves revelou ainda que para a realização das próximas eleições, a Comissão Eleitoral precisa de cerca de dois milhões de dólares - o equiavelente a 1,74 milhões de euros - para a sua realização.

O presidente da Assembleia Nacional alertou que o país ainda não dispõe desta verba e avisou também que a comunidade internacional não vai financiar o processo de recenseamento eleitoral que decorreu em 2021.

