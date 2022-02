#São Tomé e Principe

São Tomé: Jorge Bom Jesus recandidata-se à liderança do MLSTP-PSD

Áudio 01:10

Primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus. © Neidy Ribeiro

Texto por: RFI 1 min

O primeiro-ministro de São Tomé e Principe e presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, manifestou a sua disponibilidade para ser candidato à sua reeleição no congresso do partido no poder, antecipado para Março.