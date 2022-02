São tomé e Príncipe

São Tomé: Carlos Vila Nova vai apresentar contas da campanha

Carlos Vila Nova, chefe de Estado de São Tomé e Príncipe. REUTERS - HANNAH MCKAY

Texto por: Neidy Ribeiro 1 min

O Presidente da República de São Tomé e Príncipe disse hoje à RFI que em breve vai apresentar as contas da campanha eleitoral para as eleições presidenciais. Carlos Vila Nova reagia assim à decisão do Tribunal Constitucional de aplicar uma multa de até 30 mil euros aos 18 candidatos que ainda não o fizeram, incluindo ele próprio.