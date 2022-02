Assembleia Nacional aprova o novo estatuto político do Príncipe

Porto de Santo António, ilha do Príncipe. Imagem de arquivo.

A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe aprovou, esta quinta-feira, o novo Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da ilha do Príncipe. Um documento, aprovado na generalidade, que reforça a autonomia regional e a democracia de São Tomé e Príncipe.

O documento já tinha sido chumbado há dois anos pelo grupo parlamentar do MLSTP/PSD e da coligação PCD-MDFM-UDD. Na altura alegaram questões de inconstitucionalidade na proposta inicial.

O novo estatuto político administrativo do Príncipe foi aprovado com 44 votos a favor e duas abstenções por parte de dois deputados do MLSTP/PSD.

O documento passa agora para o debate na especialidade que deve culminar num “melhor estatuto que se adeqe à situação actual e para o futuro respeitando a unicidade do Estado”, sublinhou o líder parlamentar da ADI, Abnilde Oliveira.

A 17 de Janeiro, aquando da comemoração dos 551 anos da ilha, o presidente do Governo Regional do Príncipe, Filipe Nascimento, já tinha afirmado a necessidade de pôr fim à política “excludente e promotora de desigualdades” das autoridades de São Tomé.

