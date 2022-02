Delfim Neves em Cabo Verde para fortalecer cooperação parlamentar

O presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Delfim Santiago das Neves, encontra-se em Cabo Verde para fortalecer as relações de amizade e cooperação entre os parlamentos dos dois países.

Segundo dia da visita do presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe a Cabo Verde. Delfim Neves foi recebido pelo homólogo cabo-verdiano numa sessão solene de boas-vindas na Assembleia Nacional. O Presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe já assinou protocolos com o parlamento cabo-verdiano, visitou o concelho de Santa Catarina e mostrou-se satisfeito com a integração da comunidade são-tomense em Santiago Norte.

Uma deslocação oficial a Cabo Verde para diplomacia parlamentar, revisão e assinatura de acordos de cooperação e de amizade entre os dois países.

Na sessão solene de boas-vindas no parlamento cabo-verdiano, esta manhã, Delfim Neves elogiou o debate político que se faz na Assembleia Nacional na cidade da Praia.

“Esta visita de trabalho ficará registada de forma indelével na história de ambos os parlamentos por estarmos certos e convictos de que os protocolo de cooperação e o programa de acções rubricados nesta casa parlamentar ao mais alto nível se converterá a curto e médio prazos em melhoria de condições de trabalho e das prestações para melhor servir os nossos países e os povos ambos representamos”, sublinhou.

Delfim Neves é acompanhado por uma delegação de cerca de 10 elementos, incluindo os líderes das três bancadas parlamentares, a presidente do grupo parlamentar de amizade entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, a presidente da rede das mulheres parlamentares são-tomenses, o secretário da mesa da Assembleia e o secretário-geral do parlamento.

Delfim Neves considera que “tudo é fundamental” na cooperação parlamentar entre os dois arquipélagos, reforçada pelas visitas dos antigos presidentes do parlamento cabo-verdiano a São Tomé em 2016 e 2020.

O presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe deslocou-se a Cabo Verde para conhecer a experiência nacional a nível da administração parlamentar, sobretudo, na área do processo legislativo comum.

Delfim Neves esteve no interior de Santiago, onde se mostrou satisfeito com a integração da comunidade santomense: “a integração da comunidade na nossa perspectiva está boa”.

O presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe regressa ao seu país amanhã. Ainda esta tarde visita a Escola de Hotelaria e Turismo na cidade da Praia.

