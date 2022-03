São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Bom Jesus reeleito presidente do MLSTP-PSD

Retrato de Jorge Bom Jesus publicado na sua conta Facebook a 16 de Outubro de 2018. Facebook de Jorge Bom Jesus

Texto por: Maximino Carlos 1 min

Os congressistas reunidos no sexto congresso do ordinário dos social-democratas reconduziram, Jorge Bom Jesus na liderança do partido. Jorge Bom Jesus, foi eleito com 260 votos, contra os 147 de Américo e 105 votos de Rafael Branco.