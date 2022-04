São Tomé e Príncipe vai a votos a 25 de Setembro

São Tomé e Príncipe

As eleições legislativas, as autárquicas em São Tomé e o escrutínio regional na ilha do Príncipe, decorrem, simulaneamente, a 25 de Setembro. O presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, confirmou a data nesta quinta-feira.

O chefe de Estado argumentou que esta opção da simultaneidade visava economizar verbas, em respeito para com o povo e com os parceiros externos que financiam, em larga escala, os pleitos do arquipélago equatorial.

O presidente do governo regional do Príncipe, Filipe Nascimento, tinha advogado que as eleições autárquicas em São Tomé e a regional da ilha do Príncipe não deveriam decorrer ao mesmo tempo que o escrutínio regional, por forma a não baralhar os eleitores.

