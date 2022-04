São Tomé e Príncipe: jornalistas em recta final negocial com governo

Negociações jornalistas/governo

Em São Tomé e Príncipe, o governo e organizações da classe dos jornalistas e técnicos da comunicação social estatal, estão reunidos para a definição da nova grelha salarial. Na última reunião, as duas partes não conseguiram ultrapassar o bloqueio e a classe ameaça entrar em greve já a partir de amanhã.

As duas partes tentam aproximar os seus pontos de vista para se chegar a um consenso, no que diz respeito à fixação da nova grelha salarial dos profissionais da comunicação social estatal e ultrapassar o artigo décimo quarto do estatuto de carreira dos jornalistas e técnicos da comunicação social que constituiu motivo da devolução do diploma pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova.

Antes do início das negociações, o Presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Helder Bexigas, admitiu que caso não se chegue a um acordo esta terça-feira, será decretada a greve nos órgãos públicos de comunicação social.

"Se não chegarmos a um consenso, aí não há outra alternativa que não a paralisação. A partir de quarta-feira, se não tivermos os trabalhos finalizados, a partir de quarta-feira estaremos em greve", defendeu Helder Bexigas.

Uma fonte disse à RFI que o governo está consciente das dificuldades dos jornalistas e que tudo fará para estabelecer uma grelha salarial na classe, mas que não afecte os compromissos do Executivo com o Fundo Monetário Internacional.

