São Tomé e Príncipe/Portugal

Presidente são-tomense confiante em nova página de cooperação com Portugal

Presidente são-tomense, Carlo Vila Nova, (à direita) com autarca de Lisboa, Carlos Moedas, durante visita a Portugal a 5 de Abril de 2022. LUSA - TIAGO PETINGA

Texto por: Miguel Martins com Lusa

O chefe de Estado de São Tomé e Príncipe começou nesta terça-feira uma visita de Estado a Portugal tendo-se avistado, tanto com o primeiro-ministro, como com o presidente da república. Após avistar-se com o seu homólogo luso, Marcelo Rebelo de Sousa, o estadista são-tomense, frisou o facto de esta se tratar da sua primeira visita oficial ao estrangeiro e à Europa.