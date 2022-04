São Tomé e Príncipe: jornalistas e governo chegam a acordo

Jornalistas/São Tomé e Príncipe

A greve da comunicação social estatatal, em São Tomé e Príncipe, acaba de ser suspensa, escassas horas após o seu início, tendo sido finalmente assinado um acordo entre o governo e a classe.

O sindicato dos jornalistas e técnicos da comunicação social santomense decidiu suspender a greve nos órgãos públicos de comunicação social, depois de uma paralisação de mais de seis horas.

As partes assinaram um memorando de entendimento com o compromisso da fixação de uma grelha salarial e do pagamento de subsídios.

As partes comprometeram-se a evoluir em alguns aspectos, nomeadamente, remover a questão polémica do artigo décimo quarto do estatuto de carreira dos jornalistas e técnicos da comunicação social, que foi o mote da devolução do diploma pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova.

De referir que algumas acções vão ser implementadas ainda este mês e outras serão sequenciais.

Recorde-se que as discussões entre o executivo e os jornalistas duravam já há largas semanas. Ainda ontem, as partes estiveram reunidas para tentar um entendimento, que só acabaria por ser efectivo esta quarta-feira.

