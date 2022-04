Sindicato da comunicação social são-tomense confirma levantamento da greve

São Tomé e Príncipe

Chegou ao fim a greve dos jornalistas em São Tomé e Príncipe com a assinatura de um memorando de entendimento entre os jornalistas e o Governo. A paralisação, encetada na manhã desta quarta-feira, foi levantada escassas horas depois.

Publicidade Continuar a ler

A classe exigia uma nova grelha salarial e ainda o estatuto da carreira. Pontos que tinham vindo a ser alvo de um braço de ferro em várias rondas negociais, infrutíferas, que se vieram a traduzir no início do movimento grevista.

Teotónio Menezes, porta-voz do Sindicato dos Jornalistas de São Tomé e Príncipe, disse à agência noticiosa Lusa que “grosso modo” as reivindicações dos jornalistas e técnicos da comunicação social do país foram entendidas.

Teotónio Menezes, porta-voz do Sindicato são-tomense de profissionais da comunicação social estatatal, registao da agência Lusa, 7/4/2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro