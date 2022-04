São Tomé e Príncipe: Congresso da ADI para reeleger Patrice Trovoada

São Tomé e Príncipe

Decorre, este sábado, o nono congresso electivo da ADI. O ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada, que se apresenta como candidato único, deve ser reeleito no cargo de presidente do partido.

Cerca de 900 delegados elegem, este sábado, o ex-primeiro-ministro são-tomense Patrice Trovoada na presidência da Acção Democrática Independente (ADI, oposição).

Patrice Trovoada, ausente do país desde 2018, é candidato único à liderança do partido e deverá participar no congresso por videoconferência.

Em 2020, Patrice Trovoada foi reeleito líder da ADI, mas o Tribunal Constitucional não reconheceu a eleição, por considerar que houve "irregularidade estatutária" no congresso, visto que a eleição foi realizada por “braço no ar” e “aclamação”. Dizem os estatutos do partido que para efeitos de eleição dos órgãos deve recorrer-se ao “escrutínio secreto”.

