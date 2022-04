São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Patrice Trovoada reeleito com 99,86% dos votos

Áudio 01:47

Patrice Trovoada reeleito presidente da Acção Democrática Independente. AFP - PARKER SONG

Texto por: Maximino Carlos 1 min

Patrice Trovoada foi hoje reeleito presidente do partido Acção Democrática Independente - ADI - com 99,86% dos votos. Nesta eleição votaram 704 dos 900 delegados inscritos no congresso, 703 votaram a favor e houve um voto nulo.