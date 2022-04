STP: Delfim Neves disponível para liderar o “Basta”

São Tomé e Príncipe

Delfim Neves, presidente do Parlamento de São Tomé.

Delfim Neves está disponível para liderar o "Basta''. Em declarações à RFI, o Presidente do parlamento avançou que se houver uma identificação política, estará disponível para encabeçar o movimento. Um grupo de cidadãos são-tomenses decidiu criar o Movimento Político “Basta” para concorrer às próximas eleições legislativas.

Em São Tomé e Príncipe, um grupo de cidadãos decidiu criar o Movimento Político “Basta” para concorrer às próximas eleições legislativas. Salvador Ramos, Coordenador da Comissão Instaladora do Amplo Movimento Político “Basta”, refere que o projecto quer unir os são-tomenses desiludidos com a política, que tem sido conduzida ao longo dos 46 anos de independência.

O Movimento Político “Basta” pretende ser uma alternativa para os cidadãos são-tomenses “cansados com tantos problemas, que ao longo dos 46 anos de independência não conseguimos resolver”, alerta Salvador Ramos, Coordenador da Comissão Instaladora do Amplo Movimento Político “Basta”.

Outro aspecto tido em conta, reconhece Salvador Ramos, foi “a falta de unidade entre os são-tomenses, em questões fundamentais como o desenvolvimento do país”.

O “Basta” é um movimento aberto a todos os cidadãos e a forças partidárias. No entanto, o Coordenador da Comissão Instaladora do “Basta” esclarece que todas as forças que se juntarem “não virão enquanto forças, mas enquanto personalidades oriundas desses partidos”.

O movimento cívico está agora em fase de “legalização e de implantação em todo o país”, avança Salvador Ramos.

Questionado sobre quais as personalidades políticas que se vão juntar ao “Basta”, Salvador Ramos responde que "são personalidades com experiência e que vão emprestar ao movimento uma grande contribuição para que ele possa cumprir os objectivos para os quais está a ser criado”.

Salvador Ramos, coordenador da Comissão Instaladora do Amplo Movimento Político “Basta”

Delfim Neves, presidente do Parlamento são-tomense, disse à RFI que se houver uma identificação política com o movimento, estará disponível para liderar o "Basta''.

“Se houver, naturalmente, uma ideologia política na qual eu me reveja e se os membros do movimento acharem que eu sou a pessoa indicada para liderar o processo, estarei disponível sem problema nenhum”.

Delfim Neves, presidente do Parlamento são-tomense

São Tomé e Príncipe realiza eleições legislativas, regionais e autárquicas no próximo dia 25 de Setembro.

