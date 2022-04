São Tomé e Príncipe

Suspensão do bloqueio dos taxistas no norte da ilha de São Tomé

Áudio 01:24

Taxistas no centro de São Tomé. © Liliana Henriques / RFI

Texto por: Maximino Carlos 1 min

Está suspenso o protesto dos taxistas do norte da ilha de São Tomé que ontem inviabilizaram por algumas horas a circulação entre o centro e o norte da ilha. Apesar da suspensão do bloqueio, os taxistas prometem impedir a via caso as suas reivindicações não sejam satisfeitas. Em causa, estão eixos rodoviários que entraram em colapso na sequência das enxurradas do final do ano passado.