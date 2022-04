Casos de dengue registados em São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe

O primeiro-ministro são-tomense confirmou o registo, pela primeira vez, de casos de dengue no país. O Presidente da República defendeu que sejam tomadas medidas apropriadas para proteger os cidadãos e o país.

21 casos suspeitos de dengue já foram notificados pelas autoridades sanitárias do país. O distrito de Água Grande, onde se situa a capital do país, tem o registo de maior número de casos suspeitos, sendo 15, seguido de Mé-Zóchi, no centro-norte da ilha de São-Tomé com cinco casos e o distrito de Lobata, no norte da ilha, com um caso.

As autoridades sanitárias não podem ainda referir se o país está perante um surto ou uma epidemia de dengue. São Tomé e Príncipe está a preparar amostras para serem enviadas ao laboratório em Gana para comprovar casos suspeitos de Dengue, que foram notificados nos últimos dias pelas autoridades sanitárias do país.

Caso se confirme a existência desta doença será a primeira vez que São Tomé e Príncipe se confronta com esta doença.

O país já encomendou kits para estudos nos laboratórios. Uma fonte afirmou à RFI que clinicamente tudo leva a querer que o país está perante uma presença de dengue. No entanto é necessário que haja uma comprovação no laboratório.

O Presidente da República, Carlos Vila Nova, defendeu que sejam tomadas medidas apropriadas para proteger os cidadãos e o país. "O país terá que saber lidar com a questão e tomar as medidas apropriadas para que se possa proteger não só os cidadãos, o país e nos debelarmos da situação", afirmou.

