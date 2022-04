São Tomé e Príncipe

ADI ataca governo e defende-se no caso da dívida envolvendo Sonangol

Patrice Trovoada, ex primeiro-ministro são-tomense, presidente da ADI, seria visado pelas revelações do blog Maka Angola. Miguel Martins/RFI

Em São Tomé e Príncipe a ADI, na oposição, veio criticar a alusão recente do primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, às denúncias no blog Maka Angola da existência de uma dívida oculta total de 30 milhões de dólares envolvendo o arquipélago e a China Sonangol Investment. A parte são-tomense implicada sendo o ex ministro das finanças Américo Ramos.